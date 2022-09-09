İzmir'de tarihi 100. yıl kutlamaları başladı

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları, Türk ordusunun 9 Eylül’de kente girdiği güzergâhta düzenlenen zafer yürüyüşü ile başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tarihin en görkemli 9 Eylül kutlamaları 100. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı.

Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de İzmir’e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Bedri Serter, Murat Bakan, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Hasan Kalyoncu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile binlerce İzmirli katıldı.

ZAFER YOLU KAFİLESİ BAYRAĞI BAŞKAN SOYER’E TESLİM ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 17 gün önce Afyon’dan yola çıkan Zafer ve Anma Yürüyüşü kafilesi Başkan Tunç Soyer’e 400 kilometre boyunca taşıdığı Türk bayrağını teslim etti. Kortej ile İzmir’e gelen Afyon Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız ve Afyon Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal ise yürüyüş öncesi kutlama mesajlarını iletti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan İzmirliler Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Marşlar eşliğinde ilerleyen korteje yurttaşlar da alkışlarla destek verdi.

Kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisiyle karşılandı. Yürüyüşte duygularını aktaran Başkan Tunç Soyer, “Hep beraber birlikte bayramımızı kutluyoruz. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz çok gururluyuz” dedi.