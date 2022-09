İzmir'de ölümlü kaza oranı yüzde 25 azaldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafikte alınan önlemler hakkında Radyo Trafik İzmir’e konuştu.Radyo Trafik / İZMİR (İGFA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, Radyo Trafik İzmir Yayın Sorumlusu Esra Balkanlı’ya konuk oldu.

“Ulaşıma Dair” programında önemli açıklamalarda bulunan Özsagulu, okulların açılmasıyla birlikte özellikle servis araçlarına yönelik denetim faaliyetlerini artırdıklarını anlattı.

Şamil Özsagulu, geçtiğimiz aylarda ilk kez Radyo Trafik İzmir’de açıkladığı kurdukları Kaza Analiz Ekibi’nin hazırladığı rapor doğrultusunda, kazaların önüne geçmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Aldıkları önlemlerle şehir merkezinde ölümlü trafik kaza oranının yüzde 25 azaldığını bildiren Müdür Yardımcısı Özsagulu, gerçekleştirdikleri sivil denetimlerle algılanan yakalanma riskini artırdıklarını da kaydetti.

“İLK HAFTA SİZİ YANILTMASIN”

Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla hissedilir bir trafik yoğunluğu oluştuğunu belirten Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özsagulu, “Metropol ilçelerde 651 okul ve çevresi tarafımızdan tetkik edildi. Risk kategorisi oluşturarak bu okulları risksiz, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı sınıfa ayırdık. Yüksek trafik riski içeren okul çevreleri için eksikliklerin giderilmesini sağladık. İlk hafta sizi yanıltmasın, ilk zamanlarda velilerimiz çocuklarını okula kendi götürmek istiyor. Okul önlerindeki araç sayıları daha kabul edilebilir rakamlara düşecek. Bu durumda bile vatandaşlarımız çocuklarını rahatlıkla okullara götürsün diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulların açılmasıyla arterlerde de trafik yoğunluğu arttı. Geçen yıllara göre okulların açıldığı ilk gün oluşan yoğunluk tolere edilebilir seviyedeydi.” dedi.

Şamil Özsagulu, çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis araçlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Özsagulu, 2 gündür il genelinde 2 bine yakın servis aracı kontrol edildiğini, 36 araç trafikten men edildiğini, 138 muhtelif maddelerde de eksiklik gördüğümüz servis araçları için de işlemler yapıldığını kaydetti.

ÖLÜMLÜ KAZA ORANI ŞEHİR MERKEZİNDE YÜZDE 25 AZALDI

Şamil Özsagulu, Haziran ayında ilk kez Radyo Trafik İzmir’e yaptığı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde “Kaza Analiz Ekibi” kurduklarından bahsetmişti. Özsagulu, kaza analiz ekibinin ortaya çıkardığı sonuçlardan bahsederken, “Şehir merkezinde yüzde 25, il genelinde yüzde 10 oranında ölümlü trafik kazalarında düşüş meydana geldi. Bu hedefimizin gerisinde ancak ciddi bir oran. Buradan hareketle kaza analiz ekibimiz, ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 45’ine motosiklet sürücülerinin karıştığını gördü. Motosikletlilerin karıştığı en ufak kaza bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor. İzmir’deki motosiklet kullanımı oranının çokluğu da dikkat çekiyor. İzmir’de her 5, Ankara’da her 33, İstanbul’da her 10 araçtan biri motosiklet. Kask kullanımı konusunda Türkiye’de örnek bir şehiriz. Kask ve emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 95’in altına hiç düşmedi. İzmir, Türkiye’de en fazla motosikletin olduğu şehir. Şehrin yapısı da buna elverişli.” yorumunda bulundu.