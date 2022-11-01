İzmir'de öğretmenlerden 'Meslek Kanunu' eylemi

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılması taleplerine duyarsız kalınmasına karşı basın açıklaması düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Gerçekleştirilen eylemde açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, kanunun öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığına vurgu yaparak “Meslek kanunu mevcut haklarımızı koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir” çağrısında bulundu.

“MESLEK KANUNU OLARAK NİTELENDİRİLEBİLECEK İÇERİKTEN YOKSUN”

Eğitimin verimliliği ve niteliğinin, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi ve özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olacağını belirten Ali Kaya, “7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır. Kanun kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva etmiş, bu yönüyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşılamış, bu anlamda olumlu bir ilk adım olmuştur. Ancak kanun bu hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamamakta ve ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksun kalmaktadır” ifadelerini kullandı.