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İzmir'de korkutan deprem
GÜNDEM 14.08.2022, 08:39
Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan ve Ege bölgesi illerinde hissedilen 3.9 ve 5.0 şiddetinde iki deprem meydana geldi.İZMİR (İGFA) - Merkez üssü Kuşadası Körfezi olan ve Ege bölgesi illerinde hissedilen 3.9 ve 5.0 şiddetinde iki deprem meydana geldi.
AFAD, saat 06.24'teki depremin şiddetini 5.0 olarak açıkladı. Merkez üssü Kuşadası Körfezi olarak açıklanan Gümüldür ve Özdere'ye 5 km olan deprem, İzmir ve ilçelerinde, Aydın bölgesinde hissedildi. Artçı depremler bölgede yaşanmaya devam ediyor.
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