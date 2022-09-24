İzmir'de katlı kavşak çalışmaları tam gaz

Aliağa Belediyesi’nin İzmir-Çanakkale yolu eski garaj mevkiinde hayata geçirdiği, şehir trafiğine nefes aldıracak katlı kavşak (battı çıktı) projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 18 Temmuz’da başlayan projenin yüzde 60 oranında tamamlandığını söyledi.İZMİR (İGFA) - Aliağa Belediyesi’nin İzmir-Çanakkale yolu eski garaj mevkiindeki trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla projelendirdiği katlı kavşak projesinde sona geliniyor. Katlı kavşak, tamamlandığında İzmir-Çanakkale güzargahında transit geçişi sağlayarak Aliağa’ya uzun yıllar hizmet edecek. Hummalı çalışmaların devam ettiği katlı kavşakta önümüzdeki hafta başından itibaren Fatih Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi’nden Güzelhisar Caddesi’ne trafik akışının başlatılması planlanıyor.

“ÇALIŞMALARIMIZI YÜZDE 60 ORANINDA TAMAMLADIK” Proje alanında çalışmaları yerinde inceleyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, projenin planlandığı gibi hızlı ilerlediğini belirtti. Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler veren Başkan Serkan Acar, “18 Temmuz tarihinde başlamış olduğumuz katlı kavşak projemizin bugün 67’nci günündeyiz. Hedeflediğimiz gibi 45 günde fore kazık uygulamalarını bitirdik. Hali hazırda kiriş, perde beton ve yağmur suyu kanal yapımı devam ediyor.

Çalışmalarımızı yüzde 60 oranında tamamladık. Perde betonlar üzerinde kaplama çalışmalarına başladık. Altyapısı tamamlanan yollarımızda pmt serimi devam ediyor. Önümüzdeki hafta bordür, kaldırım ve peyzaj çalışmalarına başlıyoruz. Hava koşulları müsaade ettiği takdirde önümüzdeki hafta başında Fatih Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi’nden Güzelhisar Caddesi’ne trafik akışını başlatacağız” dedi.