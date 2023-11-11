İzmir'de kadın muhtarlara kapasite geliştirme programı

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’nın, “Daha Eşit ve Kapsayıcı Bir Mahalle Mümkün!” adıyla hazırladığı proje hayata geçti.İZMİR (İGFA) - Her bölgeden bir il seçilerek uygulanan proje, Ege Bölgesi’nde İzmir’de, Ege Kadın Buluşması Platformu iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Kadınların muhtarlık kurumunda eşit temsil edilmesini, öncelikle temel bir hak gören, daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin ve köylerin inşası için ise bir gereklilik olduğunu temel alan bu proje ile 2024 yerel seçimleri öncesinde düzenlenen eğitimlerle hem mevcut kadın muhtarların güçlendirilmesi hem de kadın muhtar sayısının artması hedefleniyor.

13 Kasım’da Ege Kadın Buluşması Platformu iş birliğinde gerçekleşecek eğitimde İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Yerel Hizmetler Şube Müdürü Gülendam BAŞER açılış konuşması yapacak.

Toplantı Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Kurucusu Hilal Dokuzcan’ın “Adaylaşma Süreçleri ve Strateji Geliştirme”, Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu’nun “Mahallenin İmar Sorunları, Katılımcı Planlama ve Muhtarın Rolü”, Av.Beliz Özkan’ın “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadınların Adalete Erişimi”, Ege Kadın Buluşması Platformu Proje Danışmanı Itır Bağdadi’nin “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Muhtarların Rolü” ile Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık’ın “Mahallede Eşitlik ve Hak Temelli Yaklaşım, Kadın Dostu ve Kapsayıcı Kentsel Hizmetler” konularında bilgi ve deneyim paylaşımları ile sürecek.

İzmir’li kadın muhtarların katılacağı kapasite güçlendirme programı “eşit temsil” ve “eşit katılım” temasıyla oluşturuldu.

İzmir’de, kadın muhtar adaylarına yönelik eğitimin, yine Ege Kadın Buluşması Platformu ve Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Derneği iş birliği ile Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.