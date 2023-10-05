İzmir'de 'güven' operasyonu

İzmir Eminiyet Müdürlüğü'nce 25 Eylül – 1 Ekim 2023 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan güven operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 167 kişi ve çok sayıda suç aletleri ve çalıntı mallar ele geçirildi.egehurbakis.com / İZMİR (İGFA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre çalışmalarda, aralarında hakkında 49 kesinleşmiş bir kişininde olduğu 167 araması bulunan , 232’si ise Yoklama Kaçağı olan şahıslar yakalandı.

Operasyonlarda ele geçileren malzemeler ise şöyle:

2 Adet Motosiklet, 3 Adet Cep Telefonu, 4 Adet Hoparlör, 1 Adet Ses Sistemi , 1 Adet Oto teybi, 2 Adet Sahte 100 Dolar, 3 Adet 9mm mermi, 5.82 Gram Metamfetamin, 5,65 -Gram Esrar, 1.82 Gram Kokain, 1707 Adet Sentetik Ecza Hapı, 35 Adet Ruhsatsız Tabanca, 5 Adet Kurusıkı Tabanca, 2 Adet Bilye Atar Tabanca, 7 Adet Tck 188 Uyuşturucu Madde Ticareti Olayında 8 Şahıs, 169 Adet Tck 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak Olayında 176 Şahıs, 1602 Adet Uyuşturucu Hap, 875 Gram Narkotik Madde, 2 Adet Çalıntı Araç, 10 Adet Çalıntı Motosiklet.