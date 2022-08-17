İzmir'de düzensiz göçmenler yine İHA İle tespit edildi

İzmir'de Karaburun'un kuzeyinde, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Karaburun / İzmir kuzeyinde, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılmasının sağlandığını kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1559844061019885570