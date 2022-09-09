İzmir'de DEÜ kurtuluşa giden yolu anlattı

Adını ve logosunu İzmir’in kurtuluş Destanı’ndan alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında "Kurtuluşa Giden Yol ve Sonrası" paneli düzenledi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlük Binası’nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Hava Teknik Okullar Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa Tarkan Gümüş, İzmir Defterdarı Şenol Gezer, DEÜ’nün akademik ve idari personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Milli mücadele döneminin taçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin ardından; aziz milletimizin 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’de sonuçlandırdığı bağımsızlık destanının yüzüncü yılındayız. Bu kutlu zaferin ruhunu anlattığımız etkinlikte; tarihi gerçekleri ve kurtuluşa giden zorlu ama kararlı adımları gözler önüne sermeye çalışacağız. Varlığın ve yokluğun sınırında bulunan Milli Mücadele Dönemini ise bu bağlamda ele almamız gerekmektedir. Burada, yokluk ve zorluk bir yanda; istiklal ve istikbal sevdası diğer yanda yer almaktadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, atalarımızın ortak mücadelesinin sonuçlarından sadece bir tanesi olduğunu ifade eden Rektör Hotar; İzmir’in müdafaasında kahraman İzmir halkıbaşta olmak üzere Anadolu’nun her kentinden insanlar olduğuna, dolayısıyla bu zaferin hem İzmir hem de aziz Türk milleti ile özdeşleştiğine dikkat çekti.

YEREL KALKINMAYA ÖNEM VERİYORUZ

Rektörlük olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kentle bütünleşen üniversite’ vizyonu çerçevesinde yerelde kalkınmaya da önem verdiklerini ifade eden Hotar, “Dokuz Eylül ruhuna bakışımız, insana ve bilime yatırım yapmayı içermektedir. İzmir’in ilk ve tek Veteriner Fakültesini kurmanın; Diş Hekimliği Fakültesini kentimize kazandırmanın; ülkemizin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini hizmete almanın ardında bu düşünce vardır” şeklinde konuştu.

Paneldeki sunumunda; Batı dünyasının Büyük Taarruzu Türklerin kazanacağına inanmadığını kaydeden Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fevzi Çakmak'tan sonra söz alan DEÜ Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Hülya Koç ise, İzmir’in Kurtuluşu’nun ardından1922-1932 yılları arasındaki planlama ve imar faaliyetlerini, büyük İzmir yangınını ve bu durumun şehir üzerindeki etkilerini anlattı.

Panelin kapanış konuşmacısı olan Dr.ÖğretimÜyesi Halil İbrahim Alpaslan ise erken Cumhuriyet Dönemi’nde İzmir'deki mimarlık algısından bahsetti.

Panel, DEÜ Rektörü Prof. Nükhet Hotar’ın panelistlere hediye takdimi ile sona erdi.