İzmir'de Buca Kızılay, 15 Temmuz’da milletin yanında

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde İzmir'in Buca Demokrasi Meydanı’nda bir etkinlik düzenlendi. Buca Kızılay, etkinliğe katılanlara kavurma, pilav ve su dağıttı. Buca’da vatandaşlar 15 Temmuz’un 6’ıncı yıldönümü nedeniyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Buca ilçesinde Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, bürokratlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel, “15 Temmuz’ların tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Demokrasimize kast edenlere milletçe dik duruş sergilediğimiz bu özel günde bizde Kızılay olarak vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Buca Demokrasi Meydanı’nda Kızılay çadırlarımızı açtık. Vatandaşlarımıza kavurma, pilav ve su dağıtımı gerçekleştirdik. Bu özel gün vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyoruz” diye konuştu.