İzmir'de Başkan Tunç Soyer'den asbestli gemiye dava!

Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı dev savaş gemisinin, İzmir Aliağa'da planlanan söküm işlemine tepkiler büyüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre Bakanlığı'na asbestli gemi çağrısında bulunarak, bakanlığı çevre duyarlılığına davet etti.İZMİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo gemisinin Aliağa'da söküm işlemine onay verilmesine İzmir karşı çıkıyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası dev savaş gemisinin kente gelmesine karşı çıkmak amacıyla İzmir Mimarlık Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

“BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI GÜVEN VERMİYOR”

Başkan Tunç Soyer toplantıda, “Bu hikayenin iki başlığı var. Birincisi geminin kendisi, diğeri de Aliağa’deki söküm tesisleri... Gemi ile ilgili bakanlığın yaptığı açıklamalar güven vermiyor: 'Gemiyi gezdiririz, geldiğinde herkes görsün'. Geminin tehlikeli atık envanterini çıkaran firma, girilemeyen yerler olduğunu söylüyor. Biz neyi göreceğiz? Geminin ikizi Hindistan tarafından kabul edilmedi. Hindistan'ın geri gönderdiği gemiyi biz neden, nasıl alıyoruz? Güven vermeyen, şaibeli ve kafa karıştıran bir açıklama ile süreç yürüyor” dedi.

Başkan Soyer, Aliağa'da gemi söküm uygulamalarının 40 yıldır devam ettiğini anımsatarak, burada 22 işletmenin var olduğunu, sadece 8'inin Avrupa Birliği normlarına uygun işletme yaptığını öne sürdü. Söz konusu firmalara ÇED muafiyetinin tanındığını belirten Soyer, "Biz bir mandıra açarken ÇED olumlu raporu almak zorundayız. Ama binlerce tonluk gemi sökülen bir yerde firmaların ÇED mevzuatına tabi olmadığını görüyoruz. Her iki başlıkta da mücadeleyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“ÇEVREYİ BAKANLIKTAN KORUMAK ÇOK ÜZÜCÜ”

Bakanlığın kararının yanlış olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Seferihisar’da orkinos çiftliklerine karşı mücadele ederken bana ‘Ne yapıyorsun sen?’ diye sorarlardı. Ben de ‘Çevreyi, Çevre Bakanlığı’ndan koruma çalışıyorum’ derdim. Bundan gurur duymuyoruz. Çevreyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan korumak çok üzücü bir tablo. Bakanlığı sağduyuya, basirete, çevre duyarlılığına davet ediyoruz. Bu kentin, bu memleketin çevresine, doğasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizimle birlikte aynı kaygıyı taşımaya davet ediyoruz. Biz şeffaf, İzmirlinin rahatlıkla göreceği, kabul edeceği ve içine sineceği bir süreç izlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Soyer, mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, tüm İzmirlileri de bu dava sürecine katılmaya davet etti.

"İzmirlilerin içi rahat olsun, bu kent sahipsiz değil" diyen Başkan Soyer, "Hep birlikte İzmir’i korumaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir’de bu duyarlılığı taşıyan herkesi, bu mücadeleyi büyütmeye ve bunun bir parçası olmaya davet ediyoruz" çağrısını yineledi.

Toplntıda TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Aykut Akdemir, Türkiye'nin Avrupa’nın ürettiği ancak kendi topraklarında bertaraf etmediği, başka ülkelerin kabul etmediği atıkların gönderildiği bir çöplük haline getirilmesini kabul etmediklerini söylerken, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak da, geminin insan sağlığını ciddi şekilde etkileyeceğinin altını çizdi.