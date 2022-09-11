İzmir'de Başkan Gümrükçü, Çiğlileri denizle buluşturdu

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, uzun süredir titizlikle sürdürdüğü "Çiğli'yi Denizle Buluşturma" çalışmalarının müjdesini 9 Eylül'de verdi. Çiğlili kadın ve çocuklar ilk kez Homa Dalyanı sahilinde denize girdi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kuzey Ege Kooperatifi arasında doğaseverlerin denizle ve doğal yaşamla ilişkilerinin güçlendirilmesi, balıkçılık üretiminin desteklenmesi ve ekolojik dengenin korunması amacıyla imzalanan protokol doğrultusunda Homa Dalyanı, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde kullanımına açıldı.

Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği tur ile Homa Dalyanı’na götürülen kadın ve çocuklar denizin keyfini doyasıya yaşadı. Vatandaşların mutluluğuna eşlik eden Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli’yi İzmir'de deniz ve denizcilikte öncü bir ilçe yapacağını belirtti.

Eylül ayında gerçekleştirilen Çiğli Belediyesi meclis görüşmelerinin dilek ve temenniler bölümünde konuşan Gümrükçü, “9 Eylül’de bir müjdemizi açıklayacağız. Çiğlimize bir müjdemiz olacak. Çiğli olarak İzmir’in duruşuna, tarihine nasıl katkı koyarız diyerek düşünüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Çiğli’nin denizle buluşma sürecine dair açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Uzun deniz şeridine, verimli delta ve dalyanlara sahip olmamıza rağmen Çiğlililer olarak yıllardır denizden ve bu alanların verimliliğinden mahrum kalmıştık. Göreve geldiğimiz günden bu yana girişimlerimizi kararlılıkla sürdürdük. 9 Eylül Güzel İzmirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde hayalimizi gerçekleştirerek Çiğli’yi denizle buluşturduk. Ege Üniversitesi Kuzey Ege Kooperatifi ve Çiğli Belediyesi olarak yaklaşık 2 yıl önce bir protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında içinde bulunduğumuz Homa Dalyanı Bölgesi’nin geliştirilmesi, bu bölgedeki balık üretiminin arttırılması ve buradaki doğal güzelliğin tanıtılması ile ilgili bir protokol imzalamıştık, işte bu kapsamda Çiğli Belediyesi’nin belirlediği çocuklar ve kadınlar Çiğli’nin 24 kilometrelik sahilinden faydalandılar ve Çiğli ilk defa denizle buluştu diyebiliriz. Oldukça mutluyum. Mahallelerden araçlarla yaşlılarımızı, engellileri, kadınları ve çocukları alıp hem Homa Dalyanı’nı gezdirdik hem de denize girmelerini sağladık. Bunun yanında Kuş Cenneti ve Dalyan’daki balık üretimi konusunda da kendilerini bilgilendirdik. Homa Dalyanı sahilimizi dezavantajlı kesimlerin kullanımına uygun hale getirmek için de çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Balık türleri, balıkçılık ve dalyan balıkçılığının yanı sıra Çiğli’de yaşayan kuş türleri ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri de yapılacak. Hava şartları elverdiği sürece haftada iki gün çocuklarımıza hem balık ekmek yedireceğiz hem de Çiğlimizin o güzel sahilinden ücretsiz faydalandıracağız. Çiğli’nin sahili tüm Çiğlililerin olacak. Bu gurur hepimizin, gerçekten çok mutluyum, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.