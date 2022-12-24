İzmir'de bağımlılıkla mücadele seferberliği

İKÇÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadelede Hep Birlikte Panel ve Çalıştayı” Çiğli Ana Yerleşkede yapıldı.İZMİR (İGFA) - Uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularında farkındalık oluşturması amacıyla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadelede Hep Birlikte Panel ve Çalıştayı” Çiğli Ana Yerleşkede yapıldı.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin moderatörlüğünde yapılan ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çiğli Kaymakamı Adnan Çakıroğlu’nun yanı sıra kamu kurum, kuruluş ve STK temsilcileri ile öğrencilerin takip ettiği çalıştayda, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, İl Müftüsü Salih Sezik ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Murat Eskici panelist olarak yer aldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bağımlılığın çok katmanlı bir mesele olduğuna dikkat çektiği konuşmasında diğer milletlere göre bağımlılıkla mücadele noktasında Türk kültür ve aile yapısının sahip olduğu özellikler sayesinde bir adım önde olunduğunu söylerken, "Bireyin madde bağımlılığı kendiyle sınırla kalmıyor, önce tüm aileyi sonra tüm sosyal çevreyi saran bir probleme dönüşüyor. Tüm uğraşlara, profesyonel mücadeleye rağmen 10 kişiden ancak biri rehabilite edilebiliyor. Bu yüzden kişi o dar koridora girmeden müdahale edebilmemiz lazım” dedi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Köse de özellikle çocukluk ile ilk gençlik yaşlarında maddeye yönelimi önlemek için tüm sosyal kurumların el birliği ile mücadele etmesinin bir zorunluluk olduğuna işaret etti. Bu noktada aile kurumu bütünlüğünün hassas bir görev üstlendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Köse, “Çocukların yaşadıkları sorunları öncelikle aile içinde rahatça ifade edebilecekleri bir iletişim ortamı mücadelede başarıyı artıracaktır" diye konuştu.