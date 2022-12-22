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İzmir'de 'Atıksız Körfez' konuşuldu

GÜNDEM 22.12.2022, 09:26
İzmir'de 'Atıksız Körfez' konuşuldu

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün öncülüğünde İzmir Körfezi’nin balık ağı, plastik gibi kirlilik etkenlerinden arındırılması hedefiyle yürütülen projeye ilişkin Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki panelde, atıksız körfez ve denizlere dair görüşler paylaşıldı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde ‘Atıksız Körfez, Dönüşen Gelecek’ projesi kapsamında multidisipliner bir panel düzenlendi.

Atıksız bir körfez ve temiz denizlere dair görüşlerin multidisipliner olarak paylaşıldığı DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’ndaki panele; Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ruhşan Özdemir Çiftçi, öğrenciler, İzmir iş dünyası ve üniversite temsilcileri katıldılar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, panele çevrim içi katılarak gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, yaklaşık bir yıldır sürdürülen proje hakkında değerlendirmelerini paylaştı. DEÜ’nün çevre dostu bir üniversite misyonu ve bu kapsamda birçok sosyal sorumluluk projesinin ana aktörü olduğunun altını çizen Rektör Hotar, “Bu proje, hem yaşadığımız çevreyi koruyup kollamayı hem de faydalı dönüşüm anlayışını pekiştirmeyi hedeflemektedir. Bu yıl; Green Metric dünya üniversiteleri sıralamalarında 88 basamak birden yükselerek 207’nci sıraya yerleşen, ülkemizde ise devlet üniversiteleri arasında 11’inci olan büyük ailemiz, denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması için de özenle çalışmaktadır. Sıfır Atık Belgesi’ne sahip 15 yerleşkesi olan Üniversitemiz, atıkların geri dönüştürülebilmesi için de yoğun mesai harcamaktadır. Üniversitemizin buradaki hassasiyeti, sadece 1 yıl içinde 323 ton atığın geri dönüşümüne olanak sağlamıştır” dedi.

ATIKLAR DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Proje kapsamında; İzmir Körfezi’ndeki plastik kirliliğine dikkat çekmek ve denizden toplanan plastik atıkların geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla DEÜ tarafından yürütülen çalışmalara da değinen Rektör Hotar, sosyal ve ekonomik katkılarını da öngördüğümüz bu girişimin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış konuşması sonrasında gerçekleşen Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür V.  Prof. Dr. Nil Kula Değirmenci’nin moderatörlüğündekipanelde, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Gökdeniz Neşer, DEÜ Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Çavaş, Kâtip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Şensurat Genç ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Ozan Düzbastılar, sunumlarıyla ‘Atıksız Körfez, Dönüşen Gelecek’ projesi hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.

Panelin ardından, ‘proje kapsamında İzmir Körfezi’nde yapılan temizlik çalışmaları sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.

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