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İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem!

GÜNDEM 01.10.2023, 17:07
İzmir'de 3,7 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre İzmir'in Buca ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Buca ilçesi merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 16.30'da kaydedilen depremin yerin 6,44 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1708476383230329057

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