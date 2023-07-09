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İzmir'de 30 düzensiz göçmene sınır dışı
GÜNDEM 09.07.2023, 16:34
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde İzmir genelinde uygulamada sorgulanan 205 düzensiz göçmenden 30'u hakkında idari işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde bağlı ekiplerle birlikte il genelinde düzensiz göç ile mücadelede uygulaması düzenlendi.
Uygulamada, farklı uyruklarda 205 düzensiz göçmen sorgulanırken, 30 düzensiz göçmen hakkında idari işlem yapılarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
https://twitter.com/gocmenhudut/status/1677729791384879104
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