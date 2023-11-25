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İzmir Çiğli’nin ilk Havacılık Müzesi açıldı

GÜNDEM 25.11.2023, 14:42
İzmir Çiğli’nin ilk Havacılık Müzesi açıldı

İzmir Çiğli Belediyesi tarafından genç nesillerin astronomi ve uzay bilimiyle bağını kuvvetlendirmek amacıyla projelendirilen Çiğli’nin ilk havacılık müzesi Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü (HUK), 24 Kasım Cuma günü düzenlenen törenle hizmete açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün bizzat ilgilendiği ve yoğun mesai harcadığı Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü, 24 Kasım Cuma günü düzenlenene törenle hizmete girdi.  Açılış töreninde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler için de kokteyl düzenlendi.

Başkan Gümrükçü: “Bu ülkede demokrasi ancak gençlerin gelişmesi ile sağlanabilir”

Açılışta Konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Ülkenin gelişmesi için gençlerin iyi bir eğitim alması gerektiğine dikkat çekti. Gümrükçü, “ Mustafa Kemal Atatürk öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacak derken; Cumhuriyeti, aydınlığı, demokrasiyi ve dünyanın çağdaş medeniyetini de ülkemize getirecek olan sizlersiniz demek istemiştir. Burada önce Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ardından da tüm öğretmenleri saygıyla selamlıyorum. Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü ve öğretmenlerimiz şu an aramızda onlarla bir arada olmak büyük bir onur, Belediye Meclisimizde 5 tane emekli öğretmenimiz var, hatta öğretmen olarak belediyemize geçen bir başkan yardımcımız var. Bu ülke demokrasiyi ancak yaşam kalitesini yükselterek, ekonomisini geliştirerek değil gençleri geliştirerek sağlayabilir. O da ancak eğitimden geçen bir yoldur” ifadelerini kullandı.

“Kampüsü Binlerce Öğrenci Ziyaret Ediyor”

Çağın gereklerini yakalayabilmek için bilime, teknolojiye ve özellikle uzay teknolojisine kapı açılması gerektiğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Çiğli’de bir havacılık geçmişi var, 10 yıl önce söz verilen fakat hala sivil ulaşıma açılmayan bir havaalanımız var. Bunu da gündemde tutabilmek, çağı yakalamak, Çiğli’nin havacılık geçmişini sağlayabilmek için böyle bir kampüs açtık. Burası seçim vaatlerimizden de bir tanesiydi. Bir süredir Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsümüz hizmet veriyor. Genel Seçimler falan derken kampüsümüzü açmak bugüne nasip oldu. İçeride büyük bir yatırım var; hem teknolojik olarak hem de ekonomik olarak büyük bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu tesis yaklaşık bin metre kare kapalı alan bugün yapmaya kalksak güncel rakamlarla  hem içine hem teknolojisine 50-60 milyon civarı harcamamız gerekiyor.  Çiğli Halkının ödediği vergilerle yaptık burayı. Çiğli’nin, Türkiye’nin geleceği olan çocuklara adadık. Bu tesise çocuklarımız, gençlerimiz geliyorlar. Sadece Kasım ayı içinde bin 897 çocuğumuz burayı gezerek, eğitim almış. Ekim ayında 3 bin 216 öğrenci burayı gezmiş yani 2023 yılı bitmeden toplam 17 bin 874 öğrenci buradan faydalanmış. Ancak sene sonuna 20-22 bin bandında  yılı kapatacağız. Çiğli’de bu kadar öğrencimiz var mı? Hayır, bu ne demek dış ilçelerden de merkezimiz ziyarete geliyorlar ve ilçemiz tanınıyor demek. İyi ki varsınız, iyi ki öğretmenler var, iyi ki Mustafa Kemal Atatürk var, İyi ki öğretecek  ve savunacak bir Cumhuriyetimiz var” diye konuştu.

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