İzmir Çiğli’de 346 kadın için fidanlar toprakla buluştu

İzmir'de Çiğli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 2022 yılında yaşamdan koparılan kadınlar anısına “Zeytin Fidanı Dikme” etkinliği düzenledi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik hayata geçirdiği hizmet ve projelerle adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediyesi, farkındalık yaratacak anlamlı bir etkinliğe daha imza attı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği Zeytin Fidanı Dikme etkinliğine CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Fulya Alçay, Hüseyin Kızılkaya, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırma Merkezi Üyesi Av. Figen Özer Bayder, İzmir Tabip Odası Kadın ve Kadın Sağlığı Komisyon Üyesi Gülden Aykanat, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mehlika Gökmen, kadın hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları ve dernekler, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kadın vatandaş katılım gösterdi. Atatürk Mahallesi’nde belirlenen alana 2022 yılında uğradığı şiddet sonucu yaşamını yitiren 346 kadın anısına zeytin fidanı dikildi.