İzmir Çiğli'ye 'Afet İşleri Müdürlüğü' kuruluyor

Çiğli Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Başkan Utku Gümrükçü idaresinde gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı dirençli kent çalışmaları gündemiyle gerçekleştirildi. Afet İşleri Müdürlüğü'nün İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü norm kadrosuna eklenmesi ile ilgili önerge meclise geldi ve komisyonlara havale edildi.

Dirençli kent çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Utku Gümrükçü, “Elazığ ve İzmir’in ardından Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ülkemizin deprem gerçekliğiyle yaşaması gerektiğini hepimize bir kez daha gösterdi. Çiğli Belediyesi olarak, bizde ilçemizi dirençli kılmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hükümet böyle bir norm kadro açınca biz de hemen harekete geçtik. Çiğli’nin ve Çiğlili hemşehrilerimizin tüm doğal afetlere karşı güvenliğini almak için çalışmalarımızı bu müdürlük bünyesinde devam edeceğiz” diye konuştu.