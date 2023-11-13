İzmir Çiğli'den Harmandalı’ya imar müjdesi

İzmir'de Çiğli Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmandalı Bölgesine yönelik sürdürülen imar planı çalışmalarının askı süresi tamamlandı. İdari prosedürlerin tamamlanmasının ardından bölgede yeni imar planına uygun yapılaşma süreci başlayacak.İZMRİ (İGFA) - Çiğli’nin uzun yıllardır devam eden ve bir türlü çözülemeyen imar sorunlarının bir tanesini daha çözüme kavuşturuluyor.

Çiğli Belediyesi tarafından Harmandalı Mahallesi 1.Bölge 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı değişiklik sonrası 14.06.2023 gün ve 05.647 sayılı kararı ile onaylanan imar planları askı süresi bitiminde kesinleşti ve bölgenin yapılaşması adına idari iş ve işlemler yürütülmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda oluşan heyelanlar dolayısıyla gündeme gelen Cumhuriyet Mahallesi’nin imar planı çalışmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptıracağı Jeolojik Etüt çalışmaları sonuçlarına uygun olarak düzenlenecek.

İmar planı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Harmandalı bölgemizin uzun yıllardır süregelen imar sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığımız geniş kapsamlı çalışmamızın önemli bir kısmını tamamladık. İki bölgeye ayırarak çalıştığımız ve Büyükşehir Belediyemizce onaylanan 1. Bölge imar planlarının, itiraz değerlendirilme sürecinin ardından askı süresi tamamlandı. İdari işlemlerin ardından yeni imar planlarımıza göre yapılaşma süreci başlayacak. İmar durum belgesi vermeye başladık. Kuzey Kesimi olarak adlandırdığımız 2. Bölge için de çalışmalarımız sürüyor. O planları da en kısa sürede tamamlayarak Harmandalı sakinlerimizi artık bu sorundan tamamen kurtaracağız. İmar planı çalışmalarımızla ilgili desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. İmar düzenlememiz bütünüyle tamamlandığında Harmandalı bölgesi kültürel ve sportif aktivitelerin merkezi olacak. Çiğlimizi uzun yıllardır uğraştığı köklü sorunlardan kurtarıp enerjisini atılıma ve gelişime harcayacağız” diye konuştu.