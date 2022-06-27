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İzmir Çiğli'de vatandaşlar sandığa gitti!

GÜNDEM 27.06.2022, 13:41
İzmir Çiğli'de vatandaşlar sandığa gitti!

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından,“Mahalle Bizim Karar Hepimizin” sloganıyla kurulan sandıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir yıl sonra yeniden kurulan sandıklara giden Çiğlililer talep, şikayet ve önerilerini belediye ile paylaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde geçtiğimiz yıllarda mahalle muhtarlıklarına sandık kurarak yerel yönetimlerde demokrasinin güçlendirilmesi adına bir ilke imza atan Çiğli Belediyesi, bir yıl sonra 26 mahallenin yanı sıra kentin en işlek noktalarına yeniden sandıklar kurdu.

Üç gün boyunca kurulu olan sandıklara giden vatandaşlar ikamet ettikleri mahalle ve kentin geneliyle ilgiliistek, şikayet ve önerilerini sandığa taşıdı.

Uygulamaya katılım gösteren vatandaşlara taleplerinin alındığına dair SMS gönderildi.

Sandıklardan çıkan 3 bin 518 talep, belediye bünyesinde kurulan birim tarafından analiz edilecek.

CRM sistemine yüklenerek ilgili müdürlükler tarafından takibi yapılacak. Belediyenin yıllık hizmet programlarında ve faaliyet raporlarında vatandaşların talep ve önerilerine öncelik verilecek.

Çiğli’yi daha ileriye taşımak için farklı fikirlere açık olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, göreve gelirken Çiğli’yi katılımcı ve şeffaf belediyecilik prensibiyle yöneteceklerinin sözünü verdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, kentimiz ile ilgili kararları ortak akılla almaya devam ediyoruz. 26 mahallemize ve 3 ana merkeze kurduğumuz sandıklar aracılığıyla üç gün boyunca vatandaşlarımızın dilek, istek ve şikayetlerini kayıt altına aldık. Biz istiyoruz ki Çiğli’yi beraber yönetelim ve el birliğiyle kalkındıralım. Yönetim sürecine katılım ne kadar yüksek olursa kentimizin bugünü ve geleceğiyle ilgili alacağımız kararlardaki hata oranını minimuma indiririz. Uygulamamıza katılım gösteren tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Çiğli’yiz” diye konuştu.

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