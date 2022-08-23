İzmir Çiğli'de 'Mülteci Danışma Ofisi'

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile gerçekleştirdiği iş birliği doğrultusunda Mülteci Danışma Ofisini hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - Dezavantajlı gruplara yönelik meslek edindirme ve hobi kursları ile hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verildiği Çiğli Belediyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde Mülteci Danışma Ofisi de hizmete girdi.

Açılışta Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz, Acil Durum Koordinatörü David Savard, İyileştirme ve İstikrar Proje Müdürü Mohanad Amee, İyileştirme ve İstikrar Proje Destek Görevlisi Noor AL-HASHIMI, İzmir Ofis Müdürü Pınar Genç Akçakaya, Kıdemli Proje Asistanı (Psikososyal Destek) Ayşe Kaplan, Saha Mühendisi Semir Reyhan yer aldı.

Açılış töreninin ardından Kadın Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunan heyete hizmet ve faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal ve toplumcu belediyecilik anlayışları doğrultusunda ırk, din, mezhep ayrımı yapmaksızın ilçemizde yaşayan herkese eşit hizmet sunmak için çalıştıklarını söyledi.