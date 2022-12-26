İzmir Çiğli'de davullu zurnalı 'toplu' sevinç

İzmir'de Çiğli Belediyesi ile TOLEYİS-TÜRK İş Sendikası arasında Çiğli Gıda Şirketi çalışanları için gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mutlu bitti.İZMİR (İGFA) -SODEMSEN yetkilileri ile Türk-İş’e bağlı TOLEYİS Gıda İş sendikasının 250 personel adına yürüttüğü TİS süreci %48’lik zam oranıyla tamamlandı. Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlenen imza törenine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Türk-İş Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, TOLEYİS Genel Başkan Yardımcısı Ali Şahin, Şube Başkanı Mustafa Çelik ve Çiğli Gıda personelleri katılım gösterdi.

Toplu İş Sözleşmesi töreninde konuşan Başkan Utku Gümrükçü, “Şirketin geçmişi göz önünde bulundurulduğunda önemli kazanımlar içeren ciddi bir sözleşmeye imza attık. Bu sözleşme gerçekten emekçilerimiz açısından güzel oldu. Emekçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmemek için 1 Ocak 2023’ten itibaren enflasyon oranında bir artış daha yapacağız” dedi.

GÜMRÜKÇÜ: “CİDDİ KAZANIMLARI OLAN BİR SÖZLEŞME”

Sözleşmenin emekçiler ve Çiğli için hayırlı olmasını dileyen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi emekçilerimize, şirketimize ve yeni sendikamız TOLEYİS ve Türk İş’e hayırlı olsun. Mevcut iktidar hem yerel yönetimleri ve emekçileri hem de sendikaları baskı altına almış durumda. Burada örgütlü bir sendikamız vardı. O sendikanın Türkiye çapında toplu sözleşme yetkisini düşürdüler. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız ve Avrupa İnsan Hakları kararlarına olan bağlılığımız ile 1977 yılından bu yana sendikal anlamda mücadele veren arkadaşlarımızla istişarede bulunarak süreci bu noktaya getirdik. 5 yıllık geçmişi olan bir şirketle önemli kazanımları olan bir sözleşme oldu. Bu süreçte bize destek olan SODEMSEN’e teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi töreninde konuşan TÜRK-İŞ Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, “Çiğli parlayan bir yıldız artık. Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü'ye süreç boyunca gösterdiği tutum ve anlayış için teşekkür ediyorum. Kent dostu, işçi dostu bu toplu sözleşmeyi konuşurken tartışırken her zaman diyalog kurduk. Gerçekten iyi bir toplu sözleşme oldu. Hayırlı olsun” dedi.