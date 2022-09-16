İzmir Çeşme'de tekne battı: 5 ölü!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir’de 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, 5 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.İZMİR (İGFA) - Alınan bilgiye göre bugün saat 04.06’da İzmir ili Çeşme ilçesi Uçburun sahili önlerinde 1 düzensiz göçmen teknesinin battığı ihbarının alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından denizde 11 düzensiz göçmen, sahilde 3 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, deniz yüzeyinde 5 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelerden; batan tekne içerisinde toplam 20 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmen için denizde ve karada arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarına 4 Sahil Güvenlik Botu (KB-4309, TCSG-35, TCSG-30, TCSG-109), 1 Dalış Emniyet Timi(DEGAK-06) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile devam ettiği kaydedildi.