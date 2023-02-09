İzmir Büyükşehir ekipleri Hatay'da umudu büyütüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından tüm birimleriyle afet bölgesi için seferberlik başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.İZMİR (İGFA) - Deprem bölgesinde zamana karşı mücadele devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle çalışmalara destek oluyor.

48 araç ve 164 uzman personeliyle Hatay’a ulaşan İZSU ekipleri, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgeye gelen yardımların depremzedelere ulaştırılmasına da yardımcı oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri de Antakya’daki arama kurtarma ve diğer faaliyetlere katılıyor.

Bölgede en çok ihtiyaç duyulan iş makinesi ve uzman insan gücünü deprem bölgesi için koordine eden İZSU Genel Müdürlüğü, 48 araç ve iş makinesi, 164 personeliyle Hatay’da arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.

AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çalışan ekipler, bölgeye giden yardımların ihtiyaç sahibi depremzedelere dağıtılmasında da görev alıyor.

Deprem bölgesine ulaşan İZSU’ya ait su tankerleri ise enkaz kaldırma çalışmalarında görev yapan iş makinelerinin yanı sıra su ihtiyacı bulunan noktalara su dağıtımı yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı 56 iş makinesi ve operatörler ise Antakya’da devam eden arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri arama kurtarma ekiplerinin rahat bir şekilde göçük altındaki yurttaşlara ulaşabilmesi için enkazın ve molozların kaldırma işlemini yürütüyor.