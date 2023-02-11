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İzmir Büyükşehir'den depremzedelere kesintisiz destek

GÜNDEM 11.02.2023, 13:06
İzmir Büyükşehir'den depremzedelere kesintisiz destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 10 ili etkileyen deprem sonrasında bölgeye destekleri artarak sürüyor.İZMİR (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı felaket bölgesine beş günde 134 tır, 106 kamyon, 3 uçak ve 2 gemiyle yardım ulaştırıldı.

Deprem bölgesine şu ana kadar 481 bin 500 battaniye, 11 bin 200 yorgan ve yastık, 837 bin 731 parça giyim malzemesi, 17 bin hijyen paketi, 8 bin 500 paket hijyenik ped, 21 bin gıda paketi, 30 bin 500 bebek bezi ve maması, 600 bin litre içme suyu, 850 çadır, 9 bin soba ve ısıtıcı, 113 ton yakacak, 65 jeneratör ilk yardım malzemesi, çadır, mat, uyku tulumu, ayakkabı, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye gibi tonlarca insani yardım malzemesi gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” dayanışma kampanyalarına yurt içinden ve yurt dışından bağışlar artarak sürüyor. Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile Çankaya'daki APİKAM'ın bahçesinde yurttaşlardan gelen insani yardım malzemelerinin paketlenme ve yükleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri sahada iş makineleri ve araçlarla arama kurtarma çalışmalarına da katılıyor. Günde 10 bin kişilik yemek üreten mobil mutfak da faaliyette. Büyükşehir Belediyesi’nin komuta kontrol aracında mobil internet ve mobil şarj istasyonu da kuruldu. İhtiyaç olunan noktalarda çadır alanları oluşturuldu, mobil tuvaletler kuruldu. Su sorunu yaşanan bölgelerde de çalışmalar başlatıldı. Depremin yaralarını sarmak için ESHOT, İZFAŞ, İZELMAN ve Zabıta çalışanlarından oluşan 71 kişilik teknik ekip de Hatay’da, İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi'nin kuruluş çalışmalarında görev yapacak.

YARDIM GEMİSİ İSKENDERUN'DA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin topladığı yardımları bölgeye götürmek üzere Aliağa’den kalkan gemi bu sabah İskenderun Limanı'nda yük tahliyesini gerçekleştirdi. Malzemeler 5 TIR ve 5 kamyon ile Hatay Koordinasyon Merkezi'ne sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesindeki depremler sonrasında Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Osmaniye’de koordinasyon merkezi oluşturuyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye illerinde bu koordinasyon merkezlerinin başına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından görevlendirme yapıldı. Buna göre Hatay'da Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Kahramanmaraş'ta Eshot Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer, Adıyaman'da Egeşehir Yapı Planlama A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, Osmaniye'de İzbeton A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, genel müdür yardımcıları Mehmet Alphan Bozan ile Hüseyin Şimşek koordinatör olarak görevlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bugün bölgede yeniden depremzedelerle bir araya geliyor. Güne büyük felaketten etkilenen Malatya’da başlayan Kılıçdaroğlu’na Başkan Soyer’in yanı sıra İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediye başkanları, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri eşlik ediyor.

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