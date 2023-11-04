İzmir Büyükşehir bez ve mama desteğinde 100 bini aştı
Gıdadan süte, giysiden sıcak yemeğe, tabletten kitap desteğine kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz bebek bezi ve mama dağıtımını da sürdürüyor. Kentte 2019 yılından bu yana dağıtılan bez ve mama sayısı 100 bini geçti.İZMİR (İGFA) - Sosyal belediyecilik çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, gıdadan süte, giysiden sıcak yemeğe, tabletten kitap desteğine kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir, bebeği olan ailelere ücretsiz bebek bezi ve mama desteği de sağlıyor. Kentte 2019 yılından itibaren yurttaşlara 100 binin üzerinde bez ve mama ulaştırıldı.
Yeni doğan bebeklerin bez ve mama ihtiyaçları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerin ardından karşılanıyor. Böylelikle destek almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik açıdan bir nebze olsa nefes alması sağlanıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|11
|31
|2. Fenerbahçe
|11
|30
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Trabzonspor
|11
|19
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Kasımpasa
|11
|18
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|11
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Pendikspor
|11
|10
|16. Konyaspor
|10
|9
|17. Gaziantep FK
|10
|9
|18. Başakşehir
|10
|8
|19. Samsunspor
|10
|5
|20. İstanbulspor
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Kocaelispor
|11
|23
|3. Göztepe
|11
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|11
|19
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Keçiörengücü
|11
|17
|8. Sakaryaspor
|11
|16
|9. Manisa FK
|10
|14
|10. Ahlatçı Çorum FK
|11
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|11
|27
|2. Tottenham
|10
|26
|3. Arsenal
|11
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|11
|20
|7. Brighton
|11
|18
|8. M. United
|11
|18
|9. Brentford
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. West Ham United
|11
|14
|12. Chelsea
|10
|12
|13. Wolves
|11
|12
|14. Fulham
|11
|12
|15. Everton
|11
|11
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|11
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|12
|31
|2. Real Madrid
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Betis
|12
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Athletic Bilbao
|11
|18
|8. Rayo Vallecano
|11
|17
|9. Las Palmas
|12
|17
|10. Valencia
|11
|15
|11. Osasuna
|12
|13
|12. Villarreal
|11
|12
|13. Getafe
|11
|12
|14. Sevilla
|11
|11
|15. Cadiz
|11
|10
|16. Mallorca
|12
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|12
|7
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3