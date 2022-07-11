İzmir Buca Kızılay yardımlarda hız kesmiyor

Kurulduğu günden beri başarılı faaliyetlerine devam eden İzmir'e bağlı Buca Kızılay, yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel, bayram öncesi haftada 500’er koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söylerken, " Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarımız kurban vekaletlerini Buca Kızılay’a bağışladı. Vekalet olarak aldığımız kurbanlar usulüne uygun kesilip yıl boyu ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılıyor. “Buca Kızılay olarak, yüzlerde mutluluk olmaya devam ediyoruz. Kısa sürede birçok faaliyete imza attık. Öğrencilerimize, çocuklarımıza, ailelerimize, kadınlarımıza özel birçok projemizle yüzlerde tebessüm bırakmak için gayret ediyoruz" dedi.

Hayırseverlerin bağışları ile Buca'da bir anaokulu projesine imza atacaklarını aktaran Temel, "Ramazan ayında iftarlarımızla, yardım paketlerimizle ailelerimizin yanında olmaya çalıştık. Kitap köşem projemizle köy okullarımıza Kızılay kitaplıkları kurduk. Kan bağışı projelerimizle ilçemizde kan seferberlikleri başlattık. Gençlik kampımızla gençlerimize Kızılay’ı anlattık. Yardımlar dışında sosyal projelerimizle Bucalıların yanında olmak için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.