İzmir Buca'da 4,9 büyüklüğünde deprem... Konak'ta cami minaresi yıkıldı!

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesinde saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken, biri ağır 3 kişi panikle atlama sonucu yaralandı. Bakan Soylu, 20 kadar binada çatlaklar oluştuğunu söyledi. Konak'ta bir cami minaresi yıkıldı.İZMİR (İGFA) - AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.29'da yaşanan sarsıntı, 14,47 kilometre derinde kaydedildi.

Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.

Deprem bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda, depremde şuana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmadığını belirtirken, 2 vatandaşın panikle atlama sonucu yaralandığı, bir camii minaresinde de hasar meydana geldiğini kaydetti. Bakan Soylu, İzmirlilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. https://twitter.com/suleymansoylu/status/1588336542535553024

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gece yaşanan depremin ardından İzmir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile beraberlerindeki heyetle minaresi yıkılan Ballıkuyu Selahattinoğlu Camii ve çevresinde incelemede bulundu. hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

https://twitter.com/IzmirValiligi/status/1588396138968715266

Heyet, sabah saatlerinde ise depremin ardından geceyi dışarıda geçiren vatandaşların bulunduğu Buca Hasanağa Bahçesi'ne giderek buradaki 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, sosyal medya hesabından, merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu kaydederek, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve izban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor" dedi.

https://twitter.com/tuncsoyer/status/1588336727651151872

Buca Belediyesi ise, büyük depremin ardından BUCAKUT ekib ile vatandaşların yanında oldu. İkram araçlarını belirli noktalarda hazır tutan Buca Belediyesi, vatandaşları panik yapmamaya davet etti.