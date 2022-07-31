İzmir Bergama’ya 1 milyon 300 bin TL'lik destek

İzmir'in Bergama ilçesinde "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destekleme almaya hak kazanan 43 çiftçiye hibe edilen makine ve ekipmanları düzenlenen törenle teslim edildi.İZMİR (İGFA) - Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törene, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Müdürleri, Siyasi Parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, törende ki konuşmasında, tarımın stratejik bir sektör haline geldiğini söyledi.

Özen, sektörü ayakta tutmak için verilen desteklerin önemli olduğunu belirterek, "2002 yılından itibaren İzmir'in tamamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplamda 6.1 milyar lira destek ile tarımın en büyük destekçisiyiz. Bugün Bergama ilçemizdeyiz. 30 ilçemizde olduğu gibi Bergamalı üreticilerimizin üretimini destekleme noktasında da bu destekler çok kıymetli. 2006 yılından beri devam eden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021-2022 yılında hibe desteğinden yararlanan projelerimizin makine- ekipman dağıtımlarını gerçekleştirmek için bir aradayız. Hedefimiz desteklemelerden faydalanan üretici sayımızı arttırmak" dedi.

Özen, tarım teşkilatı olarak İzmir’in tamamında 7/24 sahada olan, haftanın 6 günü çalışan ve üretimin kalbine inen farklı bir çalışma prensibine sahibiz. İzmir Tarımın ülke tarımına katkısının ne demek olduğunun bilincinde olduğunu belirterek, "Biz her türlü destekle yanınızdayız. Siz yeter ki isteyin. Sizin her isteğiniz bizim için yepyeni bir motivasyon oluyor" dedi.

Tören desteklemeden faydalanan üreticilere Makine ekipman ve sertifikalarının teslimiyle sona erdi.