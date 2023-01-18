İzmir Bergama'da memurlarla 'sosyal denge' sağlandı

İzmir'de Bergama Belediyesi'nde çalışan memurların aylıklarına ilave olarak verilecek olan Sosyal Denge ücreti protokolü düzenlenen törenle imzalandı.İZMİR (İGFA)- İzmir'in Bergama ilçesinde belediye memurları için 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı

Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar, Cemil Ferah, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, İzmir İl Başkanı Veli Yüceer ve belediye memur çalışanları katıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 16 BİN 308 TL

İmzalanan “Sosyal Denge Toplu İş Sözleşmesi” protokolü ile Bergama Belediyesi Memur çalışanlarına yüzde 120 oranından aylık ücretlerine ilave 4 bin 164 lira 88 kuruş SDS uygulanmasına karar verilirken, böylelikle en düşük memur maaşı 16 bin 30 lira olarak belirlendi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, üreten, layıkıyla görevini yapan belediye çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.