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İzmir Bergama'da geniş katılımlı arama konferansı

GÜNDEM 21.01.2023, 12:36
İzmir Bergama'da geniş katılımlı arama konferansı

İzmir'in Bergama ilçesinin 5 yıllık peyzaj planı masaya yatırıldıİZMİR (İGFA) - 2023-2028 yıllarını kapsayacak olan Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı'nın eylem setinde yer alacak olan amaç, hedef ve faaliyetleri değerlendirmek amacıyla İzmir'in Bergama Belediyesi Güzellik Ilıcası Sosyal Tesislerinde düzenlenen arama Konferansı geniş katılım ile sona erdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Avni Oral, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Başkanı Dr. Emre Ataberk ve Alan Yönetim Planı Yüklenicisi Şehir Plancısı Serdar Nizamoğlu’nun açılış konuşmalarının ardından çalışmalara başlanıldı.

Arama Konferansındaki eylemler, bir moderatör ve bir raportör olacak şekilde 4 farklı masada; Dünya Miras Alanı'nı etkileyen 4 ayrı konu başlığı altında, Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri, Kamu Kurumlarının Temsilcileri, Meclis Üyeleri, Alan Uzmanı Öğretim Üyeleri, STK Temsilcileri, Meslek Odaları Temsilcileri, Muhtarlar ve Turizm İşletmecilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü; Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Danışma Kurulu Başkanı/Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Binan’ın yaptığı Dünya Miras Alanı “Miras Değerleri” başlığı altında oluşturulan; “Kültürel Miras, Arkeolojik Miras, Mimari Miras, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Doğal Miras” konuları masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü; ICOMOS Türkiye Temsilcisi/Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Enlil’in yapmış olduğu Dünya Miras Alanı “Mekânsal Yapı ve Planlama” başlığı altında “Miras Değerlerinin Etkin Korunmasına Yönelik Planlama ve Uygulama Araçları ile Mekan Kalitesi” konuları ayrı bir masada değerlendirildi.

Moderatörlüğünü; İzmir Vakfı Temsilcisi/İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gözde Çeviker’in yapmış olduğu Dünya Miras Alanı “Sosyal ve Ekonomik Yapı” başlığı altında oluşturulan; “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kapsayıcı Ekonomik Sektörler Araştırılması, Koruma Odaklı Sektörel Gelişim, Kapasite Gelişimi, Hizmet Kalitesinin Arttırılması, Dezavantajlı Grupların Ekonomik Aktivitelere Katılımlarının Artırılması, Bergamalıların Kültürel Miras Değerleriyle Etkileşiminin Artırılması ve Farkındalık Yaratacak Eğitim Programlarının Oluşturulması, Geleneksel El Sanatları ve Zanaatlarının Yaşatılması” konularının yer aldığı konular 3. masada ele alındı.

Moderatörlüğünü; Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürhan Aktaş ve İzmir Vakfı Genel Müdürü Deniz Karaca’nın yapmış olduğu Dünya Miras Alanı “Ziyaretçi Yönetimi” başlığı altında oluşturulan; “Etkin ve Sürdürülebilir Ziyaretçi Yönetimi, Dünya Miras Alanı ve Ören Yerlerinin Erişilebilirliğinin Artırılması, Ziyaret Odaklarının Tanıtımı ve Ziyarete Uygun Hale Getirilmesi,” konuları ise  4. masada değerlendirildi.

Ayrıca, tüm masalardaki katılımcılar Dünya Miras Alanı “Yönetsel Yeterlilik” ve “Risk Yönetimi” konularında oluşturulan eylemler hakkındaki görüşlerini paylaştılar. 

Masalarda yapılan çalışmalar, grup sunumları biçiminde tüm konferans katılımcıları ile paylaşıldı ve gerekli değerlendirmeler yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı'nın 2023-2028 yılları arasında yapılması planlanan eylemleri, tüm paydaşlarla birlikte, koruma ve yönetişim odaklı yönetilmesi için yol haritası belirlendi.

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