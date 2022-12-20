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İzmir Bergama'da eğitim hem açılış, hem temel

GÜNDEM 20.12.2022, 17:02
İzmir Bergama'da eğitim hem açılış, hem temel

İzmir'in Bergama ilçesi her yönüyle gelişirken, eğitim alanında okullar açılıp, yeni okullar için temeller atılıyor.İZMİR (İGFA)  - Büyüyen, gelişen kadim şehir Bergama, tarihi günlerinden birisini daha yaşadı.

Eğitim alanında yüzleri güldüren okul açılışı için ilk tören 24 derslikli Gazi İlkokulu ve Ortaokulu binasında düzenlendi. Ardından 24 derslikli Osman Nuri Ersezgin Ortaokulu yeni binası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Açılış ve temel atma törenlerine AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Kaymakamı Avni Oral, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı İbrahim Derici, Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

24 derslikli Gazi İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki tören Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Yöresel halkoyunları gösterisi ile devam eden törende konuşmalar ardından kurdele kesilip, resmi açılış yapıldı. Daha sonra 24 derslikli Osman Nuri Ersezgin Ortaokulu yeni binası için temel atma törenine geçildi. Buradaki törenin ardından İzmir Milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Belediye Başkanı Hakan Koştu ve beraberindekiler Bergama Organize Sanayi Bölgesi ve alt yapı çalışmaları devam eden Bergama Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde (BASBAŞ) incelemelerde bulundu.

HAMZA DAĞ “BERGAMA’YA HER ALANDA EN İYİ HİZMETİ YAPIYORUZ”

Okul açılışı ve temel atma törenlerinde konuşan ve Bergama’nın yalnızca belediyecilik alanında değil her alanda köklü ve büyük projelerle geliştiğine işaret eden AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Belediye Başkanımız Hakan kardeşim, 2019 Yerel Seçimleri öncesi belediyeciliğin rutin hizmetleri dışına çıkacağını ifade etmiş, hemşehrilerimize hep birlikte bunun sözünü vermiştik. Biz de ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ düsturunu tecrübe etmiş olarak desteğimizi ilk günden vermeye başladık. Yerel seçimlerin ardından bu dönem Bergama’ya neler kazandırdığımızı görmek beni memnun ediyor. Bu kazanımlar Belediye, Milletvekili, Teşkilat birlikteliği ile iyi bir şekilde senkronize olmanın sonuçlarıdır. Bergama OSB ve Serbest Bölge çalışmalarını dikkatlice yapıyoruz. Bergama'da, Dikili'de, Kınık'ta doğan büyüyen çocuklarımız buralarda çalışıp, istihdam edilecek. 2019 seçim öncesi Bergama'ya yapılacağı sözünü verdiğimiz birçok projeye başlamış olmanın ve birçoğunda bitirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız okulumuzun da hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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