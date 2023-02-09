İzmir Bergama'da depremzedeler için ekmek pişiriyorlar

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen Doğu ve Güneydoğu’da 10 ayrı ili vuran depremden etkilenenler için Bergama’nın kırsal mahallelerinde eli öpülesi analar bir araya gelip odun fırınlarını yakıp, ekmek pişirmeye başladılar.İZMİR (İGFA) - Ekşi maya olarak pişirilen ve günlerce bozulmadan saklanabilen ekmekler Bergama Belediyesi, Bergama Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliğinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler ile birlikte tırlara konularak deprem bölgesine gönderilmeye başlandı. Eli öpülesi anaların, gençlerin ve babaların ortaya koyduğu dayanışma büyük takdir topladı.

Kırsal Mahallelerde hazırlanan ekşi maya hamurlar ile pişirilen ekmekleri araçlarında sıralayan, yakılan fırınlara odun taşıyan erkekler, ekmeklerin soğuması ardından Bergama ilçe merkezinde Erdal Önder Kapalı Spor Salonu’nda oluşturulan yardım toplama merkezine taşıdı.

Ekmekler depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

119 kırsal mahalleye sahip kadim şehir Bergama’da depremzedeler için 7’den 77’ye tüm vatandaşların seferber oluşunu takdir ve gurur ile anlatan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Her bir vatandaşımız; tüm yurtta olduğu gibi Bergama’mızda da büyük deprem felaketi ardından seferber oldu. Eli öpülesi analarımız ve kadınlarımızda bir araya gelerek imece usulü ile bahçelerinde bulunan odun fırınlarını yakıp, uzun zaman bozulmadan saklanabilen ekşi maya ekmek pişirmeye başladılar. Zor zamanlarda anında bir araya gelmeyi başaran ender milletlerden biriyiz. Beşikte bebeğini bırakıp, cepheye koşan Nenenatu’numuzun, Kara Fatmalar’ımızın ruhu bugün yine eli öpülesi analarımız ve kadınlarımız tarafından yaşatılıyor” dedi.