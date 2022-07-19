İzmir Bergama'da 'antik' çalışmada ikinci yıl

Türkiye’nin Venediği, Bergama Selinos Antik Kanal’da çalışmalar hızla devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Proje büyüklüğü ve kıymeti ile Bergama sınırlarını çoktan aşan bir Türkiye projesi haline dönüşen Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

İzmir'de bu projenin Bergama için bir hayal olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Gerçekleştirmek bize nasip oldu. UNESCO Dünya Mirası Bergama’mız bu projemiz ile Dünya turizminin göz bebeği olacak” dedi.

Projenin duyurusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Şubat 2020 tarihinde Bergama’ya yaptığı ziyarette müjdelediğini belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “O günden beri projemizi yakından takip eden ve desteklerini hep veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BERGAMA’NIN VİZYON PROJESİ İÇİN DEVAM EDEN HUMMALI ÇALIŞMA 2. YILINI DOLDURDU

9 Temmuz 2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve süratle yapımına başlanan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi’nde 2. yıl doldu. 6 medeniyetten izler taşıyan dere yatağında sürdürülen çalışmalarda adeta iğne ile kuyu kazıldığına işaret eden Başkan Koştu, “Arkeolojik Restorasyonlar içeren çalışmalarımız, ilçemiz merkezi içerisinden geçen Selinos Deresi’nin 1380 metrelik bölümünde devam ediyor. Dere yatağında bilimsel kazı, restorasyon, konservasyon ve çevre düzenlemelerini kapsayan ıslah çalışmalarımız süratle devam ediyor. 3. ve 1. Derece Arkeolojik Sit olan bölgede çalışmalarımız hassasiyetle yürütülüyor. Bu durum çalışmaları zaman zaman yavaşlatıyor. Ama projemizin daha ilk etabındayız. Ve iki yılın sonunda Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islahı bütün görkemi ile gözlerimizin önüne serilmeye başladı. İstinat duvarlarının inşası devam ediyor. Ulu Cami’miz önü köprüsü rölöve, restitüsyon ve restorasyonu, Tabaklar Hamamı, Tabaklar Köprüsü, Üç Kemer Köprüsü, Kazancı Köprüsü rölöve, restitüsyon ve restorasyonu yapılacak. Peyzaj düzenlemeleri, dere yatağında toprak-moloz birikintisinin alınması devam ediyor. Proje alanı içerisindeki tarihi yapılar için rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenlemeleri yapılacak” dedi.

VATANDAŞLAR; “SELİNOS ANTİK KANAL PROJESİ BERGAMA’YI ŞAHLANDIRACAK”

Üç bin yıllık kadim şehir Bergama'da yıllardır hayal edilen ama bugüne kadar bir türlü yapılamayan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi’nin Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun hummalı çalışmasıyla gerçeğe dönüşüyor olması Bergama’da büyük bir sevinçle karşılanmaya, vatandaşlardan takdir toplamaya devam ediyor. Proje alanını her gün gezen vatandaşlar, “Bu proje sayesinde Bergama’mızın tarihi eserleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Ne kadar büyük bir tarihin içerisinde yaşadığımızı şimdi daha iyi anlamaya başladık. Yıllardır turizmden kazanan bir şehir neden olamadığımızı konuşup duruyorduk. Turizmden kazanan şehir olmak için adeta mezbelelik halde, kaderine terk edilen tarihi eserlerimizin gün yüzüne çıkarılması gerekiyordu. Şimdi Hakan Koştu ile bu hayal gerçeğe dönüşüyor. Bu projenin tamamlanması ile turizmde hak ettiğimiz noktaya geleceğimizden eminiz. Selinos’tan Önce Bergama, Selinos’tan Sonra Bergama’da çok şey değişecek” dediler.

Tamamlandığında, üç bin yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi niteliğindeki Selinos Antik Kanalı yeniden gün yüzüne çıkacak. Türkiye'de ilk olacak projeyle, dere yatağı yeniden düzenlenmiş olacak. Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapılar birer pırlanta gibi ışıldayacak. Bergama'nın kalbinde özel bir turizm alanı oluşturulmuş olacak.