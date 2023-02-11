İzmir Bayındır tek yürek

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için başlatılan ve tüm Türkiye’nin destek olduğu yardım kampanyasına İzmir Bayındır’ın da katkısı devam ediyorİZMİR (İGFA) - Deprem gününden itibaren Bayındır Kaymakamlığı ve Bayındır Belediyesi başta olma üzere kamu kurumları ve Bayındırlılardan toplanan yardımlar tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor. Bayındır Belediyesi tarafından Spor Salonu’nda oluşturulan yardım merkezinde vatandaşlar ve personel el ele vererek malzemeleri düzenleyip kolileyerek deprem bölgesine gitmek üzere hazırlıyor. Ayrıca Bayındır’ın dağlık mahallelerinde yaşayan köylüler yine deprem bölgesine girmek üzere odun hazırlayarak yardım merkezine getiriyorlar. 11 Şubat itibarı ile Bayındır’dan 3 tır odun ve 1 tır temel ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.