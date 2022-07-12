İzmir Bayındır'da hayvan katliamı iddiası

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Bayındır ilçesindeki hayvan katliamı iddialarının takipçisi olduklarını açıkladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonuna, Bayındır Belediyesi Bakımevi’ne alınan yüzlerce köpeğin ve son olarak da 14 köpeğin sistematik olarak ilaç enjekte edilmek suretiyle öldürüldüğü ve Bayındır İlçesi, Turan Mahallesi’nde gömüldüğüne ilişkin ihbarda bulunulduğu bildirildi.

İhbar üzerine Komisyondan sorumlu yönetim Kurulu üyesi Av. Şefika Yıldırım Sert ile Komisyon üyeleri Av. Ayşe Alpsar Arısoy, Av. Ayşe Aydın Av. Ceyda Ekin Gündoğdu Bayındır’a giderek iddiaları yerinde incelediği kaydedildi.

Baro tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine harekete geçen Bayındır Başsavcılığı’nca hayvanların gömüldüğü alanda, üzeri kapatılmamış otopsiye elverişsiz köpek ölüleri, numune olarak alındığı belirtilirken, "Bayındır Cumhuriyet Savcılığı’nca, sorumluların tam olarak tespiti, olayın aydınlatılması, delillerin karartılmaması için 07.07.2022 - 08.07.2022 tarihlerinde öldürülen köpeklerin gömüldüğü yer tespit edilerek kazı ve otopsi yapılması, bakımevinde bulunan kamera kayıtları ile köpeklerin gömüldüğü alanı gören kamera kayıtlarının muhafaza altına alınması ve dilekçemizde belirttiğimiz diğer delillerin ivedilikle toplanması sağlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/izmir_barosu/status/1546875471496896513