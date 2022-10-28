İzmir Barosu: Protokol sınırlandırmasını kabul etmiyoruz

İzmir Barosu, Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen yürüyüş için Valilik tarafından kurumlara bildirilen 20 kişi sınırına tepki gösterdi.İZMİR (İGFA)- İzmir Barosu tarafından “Cumhuriyet Bayramı’nda Protokol Sınırlandırmasını Kabul Etmiyoruz, Bir Kez Daha Tüm Üyelerimizle Beraber Alanda Olacağız!” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, İzmir Valiliği’nin 2018 yılında da benzer bir girişimde bulunduğu ifade edilerek “Şimdi anlıyoruz ki siyasallaşmış bürokratik zihniyet, geçen dört yıl içinde hiç değişmemiş ve milli bayramları yurttaşlardan kaçırabileceği düşüncesiyle İzmir Barosundan korteje katılmak üzere 20 kişilik liste yollamasını istemiştir. Bir kez daha tekrarlıyoruz: Cumhuriyeti halktan kaçırmanıza izin vermeyeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada İzmir Barosu’nun dört yıl sonra da yine aynı yerde olduğu ifade edilerek “Vazgeçmedik, biat etmedik, teslim olmadık. Cumhuriyet değerlerini, laik Türkiye Cumhuriyetini, hukuk devletini, insan hak ve özgürlüklerini korumaya devam edeceğiz. Aynı kararlılıkla, 29 Ekim 2022 tarihinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Baromuz üyesi bütün meslektaşlarımızla birlikte, çok daha kalabalık ve çok daha coşkulu şekilde katılacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.