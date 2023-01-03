İzmir Barosu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

İzmir Barosu, hukuksuz ve usulsüz karara karşı hukuki yollara başvuracak ve mücadele etmeyi ve kadınlarla dayanışmayı sürdüreceklerini açıkladı.İZMİR (İGFA) - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Sözleşme’den çıkılmasının hukuka uygun olduğuna karar verdiği bilgisinin basınla paylaşılması ardından İzmir Barosu'ndan yazılı açıklama yaptı.

Baro'dan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tek adam rejiminin yansıması olarak bir gecede çıkılan İstanbul Sözleşmesi’nin, “fesih yönteminin hukuka aykırı olduğu” iddiası ile dava açmış hiçbir kadın, kurum ve baroya gerekçeli karar tebliğ edilmeden, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Sözleşme’den çıkılmasının hukuka uygun (!) olduğuna karar verdiği bilgisi basınla paylaşıldı.

Sözleşme’den çıkılmasının gerekçesiz ve keyfi dolayısıyla açıkça Anayasa’ya aykırı olması gibi bu işlemin iptali talepli davada verilen kararın da yine temel hukuk normlarına aykırı bir biçimde; usul kuralları, etik, adalet duygusu gözetilmeden bu şekilde duyurulmasını da kabul etmiyoruz.

Kadına yönelik erkek şiddeti verilerinde hiçbir azalma yokken, koruyucu ve önleyici tedbirlerde yaşanan sorunlar giderek artarken; daha iki gün önce Manisa’da üç kere evlenen, üç eşini de öldüren Necati A. haberleri üzerine kadın cinayetleri, cezasızlık ve yargılama sistemimizdeki sorunları ivedilikle konuşup bizzat İstanbul Sözleşmesi’nde açıkça sayılan çözüm yöntemlerini hayata geçirmemiz gerekirken, usulüz çekilmenin usulsüz yargılaması gündemimiz oluyor.

Bu hukuksuz ve usulsüz karara karşı hukuki yollara başvuracak ve mücadele etmeyi, kadınlarla dayanışmayı sürdüreceğiz!"