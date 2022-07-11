İzmir Aliağa sanata doydu

İzmir'in Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde organize edilen Aliağa Sanat Günleri’nin ikinci haftası Mahşer-i Cümbüş isimli komedi oyunu ve Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy’un unutulmaz konseriyle sona erdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde 7’den 77’ye herkesi sanatla buluşturan ‘Aliağa Sanat Günleri’nin ikinci haftasında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda ‘Aykut Enişte 2’, Yeni Şakran Meydanda ‘Ailecek Şaşkınız’ isimli filmler sinemaseverler ile buluştu. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda çocuklar için üç seans halinde sahnelenen ‘Kukuli’ isimli çocuk oyunu ise miniklere keyif dolu anlar yaşattı.

Aliağa Sanat Günleri’nde tiyatro şöleni, Türkiye’de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş ile devam etti. Yiğit Arı, Burak Satıbol, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak ve Güray Özcan’ın yer aldığı Mahşer-i Cümbüş ekibi, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran Aliağalılara kahkaha dolu bir gece yaşattı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yaklaşık iki saat süren doğaçlama gösterisini tiyatroseverlerle birlikte izledi. Sevilen tiyatrocular interaktif oyunları ve enerji dolu sahne performanslarıyla oyunun sonunda ayakta alkışlandı.

NOSTALJİ KRALİÇESİ’NDEN MÜZİK ZİYAFETİ Yaz Konserleri kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne alan Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden, Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, sevilen şarkılarını Aliağalılar için söyledi. Konserine ‘Ya Seninle Ya Sensiz’ isimli parçayla başlayan ünlü sanatçı, Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde organize edilen ‘Aliağa Sanat Günleri’ne konuk olmaktan ötürü büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalarak birbirinden güzel eserleri seslendiren Ersoy, konser alanını dolduran sanatseverlerin kulakların pasını sildi. Sahnede 17 kişilik orkestra ekibinin de eşlik ettiği sanatçı, konserini unutmazlar arasına giren ‘Samanyolu’ şarkısıyla bitirdi.

Konserin bir bölümünde davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ‘Nostalji Kraliçesi’ Muazzez Ersoy’a ‘Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı teşekkür ederek Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan Helvacı Kilimi hediye etti.