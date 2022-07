İzmir Aliağa Sanat Günleri’nde yıldızlar geçidi

İzmir'in Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde, Poll Production organizasyonunda düzenlenen ‘Aliağa Sanat Günleri’nin üçüncü haftasında sanat dünyasının birbirinden değerli isimleri Aliağalı sanatseverlerin konuğu oldu.İZMİR (İGFA) - Arabesk müziğinin güçlü sesi Serkan Kaya, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda verdiği konserle arabesk rüzgarı estirirken, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Zuhal Yalçın, Sefa Zengin gibi Türk Tiyatrosu’nun sevilen isimlerinin rol aldığı ‘İkinin Biri’ isimli komedi oyunu izleyenlere kahkaha dolu bir gece yaşattı.



İzmir'in Aliağa Sanat Günleri’nin üçüncü haftasında Kent Park’ta ‘Aykut Enişte 2’, Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda ise ‘Aile Arasında’ isimli komedi filmi izleyenlere sinema keyfi sundu. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda çocuklar için sahnelenen ‘Rafadan Tayfa’ isimli animasyon gösterim çocukların tatil neşesini ikiye katladı.

SERKAN KAYA’DAN ARABESK RÜZGARI Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sevenlerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı Serkan Kaya, seslendirdiği parçalarla Aliağa’da arabesk rüzgarı estirdi. Serkan Kaya, kendisini dinlemeye gelen hayranlarını kendi adı ile özdeşleşen, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Mesele’ adlı eseriyle selamladı. 17 kişilik orkestra ekibinin eşlik ettiği sanatçı ‘Kalakaldım’, ‘Tarifi Zor’ gibi hit olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Kendine ait şarkıları ve yorumuyla muhteşem bir performansa imza atan Serkan Kaya, konserini ‘Zor Bela’ isimli şarkısıyla sonlandırdı.

‘Aliağa Sanat Günleri’ne katılımlarından dolayı Serkan Kaya’ya teşekkür eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ünlü şarkıcıya Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan Helvacı Kilimi hediye etti. Başkan Serkan Acar, “En büyük teşekkürü, sanata ve sanatçıya her daim sahip çıkan, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her şeyin en iyisine layık olan Aliağa halkına ediyorum. Her günümüzün bayram tadında geçmesini diliyorum” dedi.

İKİNİN BİRİ’NDEN KAHKAHA DOLU DAKİKALAR ‘Aliağa Sanat Günleri’ üçüncü hafta kapanışını Ray Cooney’in yazdığı, Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Zuhal Yalçın, Sefa Zengin gibi Türk Tiyatrosu’nun başarılı isimlerinin rol aldığı ‘İkinin Biri’ isimli komedi oyunu ile yaptı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu Aliağalı tiyatroseverler ile birlikte izledi. Kahkaha dolu anların yaşandığı oyunun sonunda tüm oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.