İzmir Aliağa'da trafik 'bat-çık' çözümü

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir – Çanakkale yolu üzerinde, eski garaj mevkiinde, yapımı devam eden katlı kavşak projesinin ardından kente yapılacak olan ikinci battı çıktı projesini açıkladı.İZMİR (İGFA) - İzmir-Çanakkale yolu üzerinde yoğunlaşan, özellikle eski garaj mevkiinde büyük keşmekeşe yol açan trafik probleminin çözümü için kolları sıvayan Aliağa Belediyesi, eski garaj mevkiinde hayata geçirdiği katlı kavşak projesinin ardından yine İzmir-Çanakkale asfaltı üzerinde Hükümet Caddesi’nden Şehit Bülent Kula Caddesi’ne geçişi sağlayacak ikinci battı çıktının yapımına yakın bir zamanda başlıyor.

Yapılacak olan ikinci battı çıktı, kent merkezinden Kültür Mahallesi ile Yeni Mahalle bölgesine geçişi kolaylaştıracağı gibi trafiğin eski garaj mevkiinde yoğunlaşmasının da önüne geçecek.

Trafik probleminin çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çanakkale asfaltı üzerinde kalan mahalleler ile alt tarafta kalan mahallelerin üç noktadan birleştiği ve bu noktalardan birinin tKültür Mahallesi kavşağı, diğeri eski garaj mevkiinde Fevzi Paşa Caddesi ve Fatih Caddesi’nin Güzelhisar Caddesi’ne bağlantısı, bir diğeri ise TÜPRAŞ kavşağı geçişi olduğunu söyledi.

İKİNCİ BATTI ÇIKTI 1 AYDA TAMAMLANACAK

İkinci battı çıktı projesinin çalışmalarına yakın bir zamanda başlayacaklarını ifade eden Başkan Serkan Acar, “Eski garaj mevkiinde yapımı devam eden katlı kavşak projemiz tamamlandıktan sonra Hükümet Caddesi’nden Şehit Bülent Kula Caddesi’ne geçişi sağlayacak ikinci battı çıktımız için çalışmalarımıza başlayacağız. İkinci battı çıktımızı 1 aylık bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.