İzmir Aliağa'da 'İlköğretim' heyecanı

İzmir Aliağa’da ‘İlköğretim Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı´nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan etkinlikler TOKİ İlköğretim okulunda düzenlenen programla devam etti.İZMİR (İGFA) -TOKİ İlköğretim okulunda gerçekleştirilen programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutan Vekili Oktay Bingöl, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul bahçesinde organize edilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı.

ALİAĞA KAYMAKAMI ZEKERİYA GÜNEY, “GENÇ NÜFUSUMUZ BİZİM GELECEĞİMİZDİR”



Genç nüfusun ülkenin geleceği olduğunu belirten Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise “Genç nüfusumuz bizim geleceğimizdir. Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlasak gelecek bizim olacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında lider ülke olma hedefimizi bir adım daha ileriye taşıyacağız. Evlatlarımızı geçmişinden korkmadan milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğe daha güçlü bakar halde yetiştirmek zorundayız” dedi.