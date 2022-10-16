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İzmir Aliağa'da 'hava savunma tatbikatı' yapıldı
GÜNDEM 16.10.2022, 16:08
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri ile Kara Kuvvetleri'nin katılımıyla gerçekleşen “Aliağa Hava Savunma Tatbikatı”nın başarıyla icra etti.İZMİR (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Aliağa'da Hava Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimize ait Kaideye Monteli Stinger ve Stinger unsurlarının katılımıyla “Aliağa Hava Savunma Tatbikatı” başarıyla icra edildiğini duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğrafa da yer verdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1581608729664835584
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