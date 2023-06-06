İzmir Aliağa'da 'deniz'den farkındalık

İzmir'in Aliağa ilçesinde ‘Dünya Çevre Günü’ etkinlikleri kapsamında ‘Temiz Çevre Temiz Dünya’ temalı deniz temizliği yapıldı.İZMİR (İGFA) - Aliağa Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda balıkçı barınağında gerçekleştirilen etkinlikte Aliağa Sahil Güvenlik ve İzmir Deniz Polisi Su Altı ekipleri dip temizliği yaptı.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve beraberindekiler Aliağa Deniz Polisi Kontrol Botuyla denize açılarak depremden etkilenen tüm vatandaşlar anısına suya saygı çelengi bıraktı.

‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla yapılan etkinliğe Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Yarbay Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığından Teğmen Halil İbrahim Arslan, İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hakan Borucuoğlu, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Naci Biçer, S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül ve öğrenciler katıldı.

Su altı ekipleri tarafından yapılan dip temizliğinin yanı sıra Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile öğrenciler sahil temizliği yaptı. Denizden çıkarılan az sayıdaki atıklar sahilde sergilenirken Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi tarafından okullar arası düzenlenen çevre temalı resimler de sergilenerek katılımcıların beğenisine sunuldu.

Çevre temizliği ve farkındalık oluşturmak için önemli bir etkinliğe imza atıldığını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha temiz bir Aliağa bırakmak için çalışıyoruz. Etkinliğe katılan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.