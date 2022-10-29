Son Dakika

İzmir Aliağa'da Cumhuriyet coşkusu

GÜNDEM 29.10.2022, 13:07
İzmir Aliağa'da Cumhuriyet coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet'in 99’uncu yıldönümü Aliağa’da tören ve etkinliklerle kutlanıyor.İZMİR (İGFA) -  İzmir'in Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney’in makamında tebrikatı kabul etmesiyle başlayan kutlama programı, Cumhuriyet alanındaki törenle devam etti. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
 
Meydanda öğrenci gruplarının yerlerini almaları ile birlikte Kaymakam Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun alanda halkı selamladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptı. Cumhuriyetin kutlu bir emanet olduğunu ifade eden Güney, şunları söyledi: “Tarihi, şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Türk Milleti 99. yıl önce hilalin bahtını açmış, geleceğin kapısını aralamış, vatanın kara talihini aydınlatmıştır. Yedi düvelin ayağımıza vurduğu pranga, üzerimize geçirmeye çalıştığı tahakküm örtüsü milli dirençle parçalanmıştır. Aziz milletimiz cumhuriyet’e bağımsızlık ruhunu iliştirmiş, umut ve özlemlerini bağlamıştır. Cumhur, bizzat egemenliği devralmıştır. Milli mücadelenin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan cumhuriyet, Türk Milleti’nin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir iradenin eseridir. Haklı ve haysiyetli bir Milli Mücadele'nin karar ve kıvancıdır.”

Kaymakam Güney’in konuşması sonrasında Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İkra Nisa Moran, ‘Cumhuriyet Nasıl İlan Edildi’ adlı metni okudu. Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Aliağa Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı ‘Bayrak Gösterisi’ izleyenlerden beğeni topladı. Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İbrahim Araz, ‘Can Çiçeği Cumhuriyet’, Emine Betül Aydın ise ‘29 Ekim’ adlı şiirleri seslendirdi. Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin ‘Zeybek’ gösterisi ile Engelsiz Mehteran Takımı’nın gösterileri büyük alkış aldı. Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Cumhuriyet Bayramı tören programı Aliağa Belediye Bandosu eşliğinde yapılan tören geçişiyle son buldu.

ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN FENER ALAYI VE KORTEJ

Resmi programın ardından kutlamalar akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve kortej ile devam edecek. Saat 18.30’da Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu önünde toplanacak kortej ile Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek.  

İZEL-ÇELİK-ERCAN ŞARKILARIYLA COŞTURACAK

Fener alayı sonrasında saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak 90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde Aliağa’da hayranlarının karşısına çıkacak. Aynı sahneyi paylaşacak olan sevilen üçlü, en güzel şarkılarıyla cumhuriyet coşkusunu Aliağa’da zirveye taşıyacak.  

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Galatasaray 11 21
4. Trabzonspor 11 21
5. Başakşehir 10 20
6. Beşiktaş 11 19
7. Konyaspor 11 19
8. Kayserispor 11 19
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 11 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 10 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Rizespor 10 17
6. Samsunspor 11 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Boluspor 9 16
9. Manisa FK 9 13
10. Bandırmaspor 10 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 10 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Ö.K Yeni Malatya 11 9
17. Altay 10 8
18. Gençlerbirliği 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 12 13
13. Espanyol 12 11
14. Celta Vigo 11 11
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4