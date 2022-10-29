İzmir Aliağa'da Cumhuriyet coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine armağan ettiği Cumhuriyet'in 99’uncu yıldönümü Aliağa’da tören ve etkinliklerle kutlanıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney’in makamında tebrikatı kabul etmesiyle başlayan kutlama programı, Cumhuriyet alanındaki törenle devam etti. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Meydanda öğrenci gruplarının yerlerini almaları ile birlikte Kaymakam Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun alanda halkı selamladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney yaptı. Cumhuriyetin kutlu bir emanet olduğunu ifade eden Güney, şunları söyledi: “Tarihi, şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Türk Milleti 99. yıl önce hilalin bahtını açmış, geleceğin kapısını aralamış, vatanın kara talihini aydınlatmıştır. Yedi düvelin ayağımıza vurduğu pranga, üzerimize geçirmeye çalıştığı tahakküm örtüsü milli dirençle parçalanmıştır. Aziz milletimiz cumhuriyet’e bağımsızlık ruhunu iliştirmiş, umut ve özlemlerini bağlamıştır. Cumhur, bizzat egemenliği devralmıştır. Milli mücadelenin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan cumhuriyet, Türk Milleti’nin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir. Türkiye Cumhuriyeti, her şeyden önce inancın, imanın ve yılmaz bir iradenin eseridir. Haklı ve haysiyetli bir Milli Mücadele'nin karar ve kıvancıdır.”

Kaymakam Güney’in konuşması sonrasında Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İkra Nisa Moran, ‘Cumhuriyet Nasıl İlan Edildi’ adlı metni okudu. Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Aliağa Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı ‘Bayrak Gösterisi’ izleyenlerden beğeni topladı. Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İbrahim Araz, ‘Can Çiçeği Cumhuriyet’, Emine Betül Aydın ise ‘29 Ekim’ adlı şiirleri seslendirdi. Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin ‘Zeybek’ gösterisi ile Engelsiz Mehteran Takımı’nın gösterileri büyük alkış aldı. Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Cumhuriyet Bayramı tören programı Aliağa Belediye Bandosu eşliğinde yapılan tören geçişiyle son buldu.

ALİAĞA BELEDİYESİ’NDEN FENER ALAYI VE KORTEJ

Resmi programın ardından kutlamalar akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve kortej ile devam edecek. Saat 18.30’da Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu önünde toplanacak kortej ile Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek.

İZEL-ÇELİK-ERCAN ŞARKILARIYLA COŞTURACAK

Fener alayı sonrasında saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak 90’ların sevilen müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde Aliağa’da hayranlarının karşısına çıkacak. Aynı sahneyi paylaşacak olan sevilen üçlü, en güzel şarkılarıyla cumhuriyet coşkusunu Aliağa’da zirveye taşıyacak.