İzmir Aliağa Belediyesi depremzedeler için koordine oldu

İzmir'in Aliağa Belediyesi, deprem felaketinin yıkıcı etkisini en yakından hisseden şehirlerden Aliağa’ya gelen depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarına tek bir merkezden çözüm sunabilmek amacıyla Deprem Koordinasyon Merkezi’ni kurdu.İZMİR (İGFA) - Aliağa Gençlik Merkezi’nde kurulan Aliağa Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi’nde depremzedelerin Aliağa’ya nakil, yerleştirme ve her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Başvuru sonrası kayıtları alınan depremzedelerin barınma ve tüm ihtiyaçları temin edildikten sonra belediye ekiplerince barındıkları yerlere ulaştırılıyor.

Depremzede vatandaşlar Aliağa’ya nakil, yerleştirme ve her türlü ihtiyacı için 0.539 518 0287 ve 0.539 518 0289 numaralı iletişim hatlarından ya da 0.539 518 0293 numaralı WhatsApp hattından Aliağa Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçebilirler.