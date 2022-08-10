İzmir 100 yıllık tarihi kongreye hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl aradan sonra yeniden kentte düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi için yapılan ilk paydaş buluşmasında çiftçi ve üretici temsilcileriyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için düzenlenen paydaş buluşmaları kapsamında kentteki çiftçiler, üretici kooperatiflerinin temsilcileri, oda ve kurum başkanlarıyla bir araya geldi.

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, daire başkanları, bürokratlar, tarımsal alanda faaliyet gösteren birlik ve kooperatiflerin temsilcileri, oda ve kurum başkanları, veterinerler, ziraat mühendisleri, akademisyenler katıldı. Bazı konuşmacılar ise çevrim içi olarak toplantıya bağlandı.

İlki 100 yıl önce İzmir’de yapılan ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik temellerinin atıldığı İktisat Kongresi’nin ikincisine yine İzmir’in ev sahipliği yapacağını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz anlayışıyla yola çıkılan İktisat Kongresi’ni 2023 yılının Şubat ayında düzenlemeyi planlıyoruz. Tarihi kongreyle ekonomik kriz, devalüasyon ve yoksulluk gibi temel ekonomik sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

“İKİNCİ YÜZYIL BAŞLARKEN EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR OLMAK BÜYÜK BİR ONUR”

Tarihi organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecanlı ve gururlu olduklarını söyleyen Başkan Soyer, “9 Eylül 1922 ile 29 Ekim 1923 tarihleri arasındaki 13 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı, belki de ülke tarihindeki en kritik 13 ay 20 gündür. Bu süreç 9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşuyla başlıyor. Aslında bu sadece İzmir’in kurtuluşundan ibaret değil, Türkiye’nin kurtuluşunun simgesi haline gelmiş bir tarih. Ve ondan sonra 29 Ekim 1923’e gidene kadar çok kritik bir dönemeç daha var. O da; 17 Şubat 1923 ve 4 Mart 1923 tarihleri arasındaki İzmir İktisat Kongresi. İktisat Kongresi niye önemli? İktisat Kongresi Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha kurulmadan önce, daha Lozan müzakereleri devam ederken yeni kurulacak devletin iktisadi politikalarının oluşturulması için düzenlenmiş bir kongre. Dolayısıyla tarihsel önemi var. 100 yıl insanlık tarihinde de, insanın kendi yaşamında da uzun bir süre. İkinci yüzyıl başlarken İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yaparak gelecek yüzyıla dair politikaları oluşturmak için bir araya gelecek olmaktan büyük bir onur duyuyoruz” diye konuştu.

İzmir’de 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ve bin 135 delegenin katılımıyla yapılan İzmir İktisat Kongresi’nden örnekler sunan Başkan Soyer, “Bu masada önümüzdeki yüzyıla dair, cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair çiftçileri, üreticileri ilgilendiren sorunlar nelerdir, çözüm önerileri nelerdir, bütün bunların müzakere edilmesini arzu ediyoruz. Bir referans olabilmesi açısından belki de ilham vermesini sağlayabilmek için size o günkü, 17 Şubat’taki kongreyle ilgili bazı notları aktarmak istiyorum” dedi.

Öte yandan İzmir İktisat Kongresi kapsamındaki İşçi Buluşması ise Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde sürüyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İzmir İktisat Kongresi'ni ve ön buluşmaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediye tarafından kurulan İzmir Planlama Ajansı (İZPA) düzenleyecek. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ortak aklın önemini vurgulayarak yola çıkıyor. Kongre, üç farklı aşamadan oluşuyor. İlk iki aşama olan paydaşlarla buluşma başladı. Paydaş buluşmaları tüccar ve sanayici temsilcileriyle devam edecek. Kasım 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında ise Uzman Buluşmaları düzenlenecek. Bu ikinci safhada her bir başlığın dünyaca bilinen uzmanları, ilk aşamada ortaya çıkan paydaş görüşlerini değerlendirecek.