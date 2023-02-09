İZBAK ekibi Kırıkhan’da yeni mucizeler için çalışıyor

Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremin ardından hemen bölgeye ulaşan ve depremin 40’ıncı saatinde enkazdan 66 yaşında bir kadını kurtaran İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK), depremin 4’üncü gününde yeni bir mucize için durmaksızın çalışıyorKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay’daki deprem bölgesine ulaşan ilk arama kurtarma ekiplerinden İZBAK, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İZBAK, I.S.A.R ekibi ve yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleriyle koordineli bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyor.

İZBAK, depremde en ağır hasar alan şehirlerden Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, İzmit Belediyesi iş makineleri ile enkaz altında arama çalışmalarını sürdürüyor. 10 kişilik İZBAK ekibi ve beraberindeki 12 kişilik İ.S.A.R. ekibi gece gündüz durmadan bölgede enkaz altında bulunan vatandaşları çıkarmak adına çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Hatırlanacağı gibi, İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK) ve I.S.A.R, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken depremden 40 saat sonra (Geçtiğimiz gün) 66 yaşındaki Şennur Teyzeyi enkazdan çıkarmayı başarmıştı.

Ekipler saatler ilerlese de yeni mucize kurtuluşları gerçekleştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.