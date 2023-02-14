İZBAK, 9 gündür canla başla çalışıyor

İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (İZBAK), Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Kırıkhan’a ilk ulaşan arama kurtarma ekibi olurken 5 vatandaşı enkazın altından kurtarmayı başardı.KOCAELİ (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında hızla koordine olan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ilk ulaşan ekip oldu. Bölgedeki vatandaşların umudu olan ekipler gülümserken çekilen fotoğrafıyla akıllara kazınan 66 yaşındaki Şennur teyzeyi enkaz altından çıkarmayı başarmıştı.

9 gündür canla başla çalışan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, toplamda 5 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı.

I.S.A.R ekibiyle birlikte yoğun bir tempo ile çalışan ve saniyelerle yarışan ekipler hala bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.